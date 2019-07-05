Нарасхват: голкипером сборной Украины интересуются два десятка клубов

Мадридский "Реал" получил этим летом не менее 20 предложений от различных клубов по голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.

По данным источника испанского издания ABC, в "королевском" клубе пока не дали ни одного ответа. Более того, уже точно известно, что подготовку к новому сезону украинский талант начнет именно с "Реалом".

Интересно, что источники издания не называют ни одного клуба, который бы интересовался Луниным.

Прошлый сезон голкипер отыграл в аренде за "Леганес". На его счету семь матчей, в которых он пропустил семь мячей. Три игры голкипер сборной Украины отстоял "на ноль".

Что касается "Реала", то в официальных матчах за "сливочных" Лунин еще не играл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лунин может перейти в севильский "Бетис".