RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

19:15
​Медведчук отличился циничным заявлением по транзиту газа Украиной: в "Нафтогазе" дали ответ
19:11
​Вакарчук устроил странную акцию против олигархов и разозлил сеть
19:09
В Москве прогремел мощный взрыв: страшный момент попал на видео
19:06
Зеленский на Ниагарском водопаде: сколько стоит такой отдых
18:45
Украинский клуб интересуется футболистом из топ-чемпионата
18:31
​Ввозил технику из России: появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина
18:29
Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть
18:27
Неля Штепа обвинила соратника Порошенко Недаву в слежке и попытке убийства
18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
18:06
​Борьба продолжается: в Украине приняли важное решение по подельнику Януковича
18:01
Политологи рассказали об атаках на новое руководство СБУ со стороны окружения Грицака
17:47
В центре Киева устроили стрельбу из-за девушки: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нарасхват: голкипером сборной Украины интересуются два десятка клубов

пятница, 05 июля 2019, 17:45
переглянути новину українською

Мадридский "Реал" получил этим летом не менее 20 предложений от различных клубов по голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.

По данным источника испанского издания ABC, в "королевском" клубе пока не дали ни одного ответа. Более того, уже точно известно, что подготовку к новому сезону украинский талант начнет именно с "Реалом".

Интересно, что источники издания не называют ни одного клуба, который бы интересовался Луниным.

Прошлый сезон голкипер отыграл в аренде за "Леганес". На его счету семь матчей, в которых он пропустил семь мячей. Три игры голкипер сборной Украины отстоял "на ноль".

Что касается "Реала", то в официальных матчах за "сливочных" Лунин еще не играл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лунин может перейти в севильский "Бетис".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: