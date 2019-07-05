Свитолина - Саккари: онлайн видео трансляция

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем раунде Уимблдона сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари. Поединок состоится сегодня, 5 июля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Саккари.

Начало матча в 13:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров является Саккари. На победу гречанки предлагается коэффициент 1,72. На успех Свитолиной можно поставить с коэффициентом 2,10.

В данный момент Свитолина занимает восьмое место в рейтинге WTA, Саккари находится на 32-й позиции. Ранее украинка и гречанка между собой не встречались.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м раунде Свитолина победила россиянку Гаспарян.