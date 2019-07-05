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Ястремская - Голубич: онлайн видео трансляция

пятница, 05 июля 2019, 13:10
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская в третьем раунде Уимблдона сыграет со швейцаркой Викторией Голубич. Поединок состоится сегодня, 5 июля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Ястремская - Голубич.

Начало матча в 15:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров является украинка. На победу Ястремской предлагается коэффициент 1,25. На успех Голубич можно поставить с коэффициентом 4,00.

В данный момент Ястремская занимает 35-е место в рейтинге WTA, Голубич находится на 81-й позиции.

Ранее украинка и швейцарка встречались дважды и оба раза сильнее была наша соотечественница.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м раунде Ястремская победила американку Софию Кенин.

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