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1/8 финала Уимблдона: с кем и когда сыграют Свитолина и Ястремская

суббота, 06 июля 2019, 11:45
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В четвертом круге Уимблдона Украина представлена сразу двумя теннисистками - Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской, что стало рекордом для страны.

В 1/8 финала нашим соотечественницам предстоит провести свои матчи в один день и в одно время.

Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая занимает 24-ю строчку мирового рейтинга.

В свою очередь Даяна Ястремская будет бороться за путевку в четвертьфинал турнира с 50-й ракеткой мира из Китая Чжан Шуай.

Оба матча пройдут 8 июня и начнутся в 13:00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в прошлом раунде Ястремская обыграла швейцарку Викторию Голубич, а лучшая теннисистка Украины Свитолина справилась с представительницей Греции Марией Саккари.

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