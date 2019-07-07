Эфиопский бегун упустил победу из-за дикой оплошности: видео

На восьмом этапе Бриллиантовой лиги случился забавный эпизод. В финальном забеге на дистанции 5000 м победитель определился после невероятной ошибки одного из участников соревнований.

Об этом сообщает TyC Sports.

Перед заключительным кругом дистанции в забеге с солидным отрывом лидировал представитель Эфиопии Хагос Гебривет. Но в итоге он упустил победу после дикой оплошности. Он остановился и стал праздновать победу за круг до финиша. Гебривет понял, что допустил ошибку, когда увидел, что остальные участники соревнований продолжили забег. Эфиопец включился снова в борьбу, однако было уже поздно. К финишу он пришел лишь десятым.

¡INSÓLITO! Hagos Gebrhiwet salió a celebrar el primer puesto en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de Lausanne, pero le quedaban 400 metros por recorrer. Y cuando quiso retomar, terminó 10º... pic.twitter.com/E1Zb43z7EL — TyC Sports (@TyCSports) 5 июля 2019 г.

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