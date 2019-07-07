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Эфиопский бегун упустил победу из-за дикой оплошности: видео

воскресенье, 07 июля 2019, 15:05
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На восьмом этапе Бриллиантовой лиги случился забавный эпизод. В финальном забеге на дистанции 5000 м победитель определился после невероятной ошибки одного из участников соревнований.

Об этом сообщает TyC Sports.

Перед заключительным кругом дистанции в забеге с солидным отрывом лидировал представитель Эфиопии Хагос Гебривет. Но в итоге он упустил победу после дикой оплошности. Он остановился и стал праздновать победу за круг до финиша. Гебривет понял, что допустил ошибку, когда увидел, что остальные участники соревнований продолжили забег. Эфиопец включился снова в борьбу, однако было уже поздно. К финишу он пришел лишь десятым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный теннисист установил уникальный рекорд.

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