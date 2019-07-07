Обидчик Кличко проведет чемпионский супербой с "бронзовым бомбардировщиком": названа дата

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет повторный чемпионский бой с американским боксером Деонтеем Уайлдером по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик".

Об этом сообщает WBN.

Поединок состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе или Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру.

Фьюри и Уайлдер уже дрались 1 декабря 2018 года и тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей. При этом оба боксера посчитали себя победителем боя.

30-летний Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO. Самой громкой победой является успех в бою с легендарным украинцем Василием Кличко, которого Фьюри победил единогласным решением судей. Всего за карьеру Фьюри провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и 1 поединок завершился вничью.

Что касается 33-летнего Уайдера, то на его счету 40 побед и 1 ничья в 41 поединке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Фьюри уничтожил непобедимого немецкого боксера.