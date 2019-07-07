RU  UA  EN

воскресенье, 7 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

18:08
Коломойский признался, кого боится и почему вернулся в Украину
18:05
Обидчик Кличко проведет чемпионский супербой с "бронзовым бомбардировщиком": названа дата
17:59
Кому грозит дождевой фронт: синоптик дала предупреждение
17:30
В сети рассказали показательную историю с сербским наемником на Донбассе
17:15
Под Полтавой разбился самолет, есть жертвы: первые подробности и фото
17:02
​Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
17:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: первые подробности
17:00
Гороскоп на завтра: скандалы у Тельцов и всплески эмоций у Рыб
16:55
Умер прямо за рулем: в Киеве случилось страшное ЧП, фото
16:34
Чем Украина встретит прямую агрессию России: генерал назвал разработки
16:25
​Пропагандисты Путина попали под обстрел на Донбассе
16:23
Именитый тренер шокировал принятым решением по своему будущему
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обидчик Кличко проведет чемпионский супербой с "бронзовым бомбардировщиком": названа дата

воскресенье, 07 июля 2019, 18:05
переглянути новину українською

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет повторный чемпионский бой с американским боксером Деонтеем Уайлдером по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик".

Об этом сообщает WBN.

Поединок состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе или Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру.

Фьюри и Уайлдер уже дрались 1 декабря 2018 года и тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей. При этом оба боксера посчитали себя победителем боя.

30-летний Фьюри ранее был чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO. Самой громкой победой является успех в бою с легендарным украинцем Василием Кличко, которого Фьюри победил единогласным решением судей. Всего за карьеру Фьюри провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и 1 поединок завершился вничью.

Что касается 33-летнего Уайдера, то на его счету 40 побед и 1 ничья в 41 поединке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Фьюри уничтожил непобедимого немецкого боксера.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу Онлайн-трансляция матча

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: