RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

16:58
​Названа впечатляющая сумма субсидий, полученных украинцами
16:53
Тарута готовит фундамент для коалиции между "Слугой народа", "Батькивщиной" и "Голосом", - эксперт
16:53
Зеленский, Туск и Юнкер проводят переговоры: онлайн видео трансляция саммита Украина-ЕС
16:47
Ячейка ОПЗЖ в Николаеве заявила о выходе из партии и призвала голосовать за "Оппоблок"
16:41
Известный олигарх Фукс привлек внимание антикоррупционных органов: детали
16:32
Помоги себе сам: Украине посоветовали отвыкать от опеки Запада
16:25
В Киеве разгорелся скандал на саммите ЕС: министр кивает на Гройсмана
16:19
Громкая сенсация: сильнейшая теннисистка планеты покинула Уимблдон
16:03
"Батькивщина" имеет команду профессионалов, которые готовы действовать - Тимошенко
15:58
Нардеп Третьяков рассказал о применении против него "черного пиара" с помощью фейковой газеты
15:56
​Россия выдала в ОБСЕ космический фейк об Украине: в сети истерика
15:50
"Динамо" близко к подписанию одного из своих бывших лидеров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" близко к подписанию одного из своих бывших лидеров

понедельник, 08 июля 2019, 15:50
переглянути новину українською

Состав киевского "Динамо" может пополнить бывший защитник команды Евгений Хачериди.

Об этом сообщает PAOK Voice.

По информации источника, 31-летний футболист близок к согласованию личного контракта с вице-чемпионом Украины. Сам Хачериди заинтересован в том, чтобы вернуться в свой бывший клуб. Потенциальный трансфер защитника может обойтись "бело-синим" примерно в 2 миллиона евро.

Напомним, Хачериди выступал за "Динамо" в период с 2007 по 2018 годы, после чего он перешел в греческий ПАОК, за который и выступает по сегодняшний день. В составе сборной Украины защитник сыграл 51 матч и забил 3 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сделало весомое предложение по игроку европейской сборной.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: