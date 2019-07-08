"Динамо" близко к подписанию одного из своих бывших лидеров

Состав киевского "Динамо" может пополнить бывший защитник команды Евгений Хачериди.

Об этом сообщает PAOK Voice.

По информации источника, 31-летний футболист близок к согласованию личного контракта с вице-чемпионом Украины. Сам Хачериди заинтересован в том, чтобы вернуться в свой бывший клуб. Потенциальный трансфер защитника может обойтись "бело-синим" примерно в 2 миллиона евро.

Напомним, Хачериди выступал за "Динамо" в период с 2007 по 2018 годы, после чего он перешел в греческий ПАОК, за который и выступает по сегодняшний день. В составе сборной Украины защитник сыграл 51 матч и забил 3 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сделало весомое предложение по игроку европейской сборной.