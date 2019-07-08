Громкая сенсация: сильнейшая теннисистка планеты покинула Уимблдон

Сегодня, 8 июля, на стадии 1/8 финала Уимблдона в женском одиночном турнире случилась громкая сенсация - первая ракетка планеты Эшли Барти из Австралии уступила 55-му номеру мирового рейтинга Элисон Риск из США.

Выиграв первый сет со счетом 6:3, сильнейшая теннисистка планеты, которая считалась безоговорочным фаворитом встречи, проиграла две следующие партии, а с ними и матч. Поединок продлился 1 час и 39 минут.

Барти (Австралия) - Риск (США) - 6:3, 2:6, 3:6

В следующем раунде турнира 29-летняя американка встретится с легендарной соотечественницей Сереной Уильямс. Четвертьфинальный матч между ними состоится уже завтра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинка уступила в сумасшедшем матче 1/8 финала Уимблдона.