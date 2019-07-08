RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

18:30
На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты
18:25
Елена Зеленская выгуляла в Канаде стильный образ от украинских дизайнеров - в сети гордятся женой президента
18:10
Под Харьковом трагически погиб боец АТО: в сети волна скорби
18:03
Ветром срывало крыши: на Закарпатье пронесся ураган, появились фото и видео последствий
17:57
"Шахтер" одержал уверенную победу в товарищеском матче с сербами: видеообзор
17:55
Кандидат от "Слуги народа" опровергла громкий фейк и заявила об угрозах
17:30
Чьи деньги стоят за телеканалом NewsOne: генпрокурор назвал банк из России
17:16
"Мисс Украина" вышла замуж за миллиардера в Москве - там она держит ресторан и ведет собственное шоу
17:04
В Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой
17:02
В ОПЗЖ обвинили Зеленского в срыве диалога о мире в сговоре с "партией войны"
17:00
Гороскоп на завтра: разочарования у Дев и недоразумения у Водолеев
16:59
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: в ГБР выдали печальную информацию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Громкая сенсация: сильнейшая теннисистка планеты покинула Уимблдон

понедельник, 08 июля 2019, 16:19
переглянути новину українською

Сегодня, 8 июля, на стадии 1/8 финала Уимблдона в женском одиночном турнире случилась громкая сенсация - первая ракетка планеты Эшли Барти из Австралии уступила 55-му номеру мирового рейтинга Элисон Риск из США.

Выиграв первый сет со счетом 6:3, сильнейшая теннисистка планеты, которая считалась безоговорочным фаворитом встречи, проиграла две следующие партии, а с ними и матч. Поединок продлился 1 час и 39 минут.

Барти (Австралия) - Риск (США) - 6:3, 2:6, 3:6

В следующем раунде турнира 29-летняя американка встретится с легендарной соотечественницей Сереной Уильямс. Четвертьфинальный матч между ними состоится уже завтра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинка уступила в сумасшедшем матче 1/8 финала Уимблдона.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: