Надаль - Федерер: прогноз букмекеров на 1/2 финала Уимблдона

12 июля в полуфинале Уимблдона встретятся испанский теннисист Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Начало встречи ориентировочно в 17:00.

Фаворитом предстоящего противостояния, по версии букмекеров, является Надаль. На победу испанца можно поставить с коэффициентом 1.72. Успех Федерера оценивается в 2.10.

Надаль и Федерер ранее провели между собой 39 поединков. 24 победы одержал испанец, 15 раз сильнее был Федерер. Еще в одном случае Надаль снялся с турнира перед матчем с Федерером из-за травмы.

В последний раз теннисисты играли между собой 7 июня 2019 года в полуфинале Roland Garros. Тогда победу в трех сетах одержал Надаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина драматично уступила в полуфинале Уимблдона.