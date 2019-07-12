Уильямс - Халеп: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

13 июля в финальном поединке Уимблдона встретятся американская теннисистка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.

Начало встречи в 16:00.

Фаворитом матча букмекеры считают американку. На победу Уильямс предлагается коэффициент 1,54. Победа румынской теннисистки оценивается коэффициентом 2,65.

Уильямс и Халеп ранее провели между собой 10 поединков. Девять раз сильнее оказалась Уильямс и лишь однажды победу праздновала Халеп. В последний раз теннисистки играли между собой в январе этого года на Australian Open и победу одержала американка.

37-летняя Уильямс является рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Благодаря победам она заработала более 88 миллионов долларов. Уильямс 23 раза становилась победительницей турниров из серии Grand Slam. В активе Халеп лишь одна подобная победа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Уимблдона Халеп победила украинку Элину Свитолину.