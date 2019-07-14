Джокович - Федерер: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

14 июля в финале Уимблдона встретятся сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Джокович - Федерер.

Начало встречи ориентировочно в 16:00.

По версии букмекеров, больше шансов на победу у представителя Сербии. На триумф Джоковича можно поставить с коэффициентом 1,55. В то же время победа швейцарского теннисиста оценивается коэффициентом 2,66.

Напомним, что Джокович является действующим победителем Уимблдона. При этом в 2017 году турнир выигрывал Федерер. Всего на двоих теннисисты 12 раз побеждали на турнире в Лондоне: восемь побед на счету швейцарского спортсмена и четыре у Джоковича.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.