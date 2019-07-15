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Особенный: бывший чемпион предрек суперуспешную карьеру Усику

понедельник, 15 июля 2019, 09:35
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Бывший чемпион мира по боксу Тони Белью считает, что украинец Александр Усик добьется успеха в супертяжелом дивизионе.

Слова Белью приводит XSport.

"Он особенный, лучший из тех, против кого я дрался, он невероятно хорош. Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, а затем проиграл. Он просто не устает, боксер элитного уровня.

Я не вижу никого, кто может перебоксировать его, не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема – его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, оставит его в дураках. Я на самом деле думаю, что он оставит в дураках и Уайлдера", - сказал Белью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона.

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