В России жестко унизили арбитра, который сбежал из Украины

В России жестко унизили Анатолия Жабченко - бывшего украинского арбитра из Симферополя, который получил российское гражданство после событий 2014 года.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

По информации источника, 40-летний судья был включен исполкомом Российского футбольного союза в список судей, которые допущены к обслуживанию игр чемпионата РФ. Однако работать Жабченко, имеющий статус арбитра ФИФА, начнет только со второго российского дивизиона. Сегодня, 16 июля, он будет работать на игре "Машук-КМВ" – "Дружба".

Отметим, что в последние годы Жабченко, разорвавший отношения с Федерацией футбола Украины в 2017 году, работал на играх чемпионата Крыма.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист ярко потроллил российский футбол.