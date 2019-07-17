Лига чемпионов: все результаты 15 июля

Завершились несколько ответных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит выделить успех легендарной сербской "Црвены Звезды", которая с большим трудом прошла литовскую "Судуву".

"Шкендия-79" Македония – "Нымме Калью" Эстония - 1:2 (0:1) - первый матч - 1:0



Голы: Ибраими (62, с пенальти) - Удже (5), Лилиу (90)

"Сабуртало" Грузия – "Шериф" Молдова - 1:3 (0:3) - первый матч - 3:0



Голы: Ролович (59) - Латифи (3), Маргвелашвили (8, автогол), Тамбе (10)

ХБ Торсхавн Фарерские острова – ХИК Финляндия - 2:2 (1:0) - первый матч - 0:3



Голы: Пингель (17), Андерсен (56) - Риски (60, 77)

"Валлетта" Мальта – "Дюделанж" Люксембург - 1:1 (1:0) - первый матч - 2:2

Голы: Фонтанелла (35) - Покар (59)

"Црвена Звезда" Сербия – "Судува" Литва 2:1 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Боачи (4), Марин (29) - Топчагич (90)

"Фероникели" Косово – "Нью Сэйнтс" Уэльс - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:2

Гол: Эбб (67)

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Реброва благодаря голу украинца победила в Лиге чемпионов.