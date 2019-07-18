RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

20:57
Зеленский и Парубий устроили заочную перепалку в сети
20:55
Украинская топ-спортсменка объяснила, почему ездит на турниры в Россию
20:44
СМИ обнаружили связь кандидата от "Слуги народа" с Розенблатом и Свинарчуком
20:29
В Славянске устроили провокацию против кандидата в нардепы Недавы
20:27
На Донбассе ликвидирован боевик, фанатевший от Зеленского
20:03
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтинге партий, баллотирующихся на выборах
20:00
Освобождение пленных: в Украине указали на опасную хитрость Кремля
19:58
Чемпионат Украины может расколоться на 2 турнира: подробности скандала
19:52
В полицию передано заявление о подготовке кандидатом Саусем "вбросов" и погромов на участках: документ
19:41
В Киеве произошло ужасное ЧП в водоеме: опубликованы фото
19:33
УПЦ (МП) назвали мостом для диалога с Донбассом и обмена пленными
19:23
Зеленский взял "на слабо" еще одного топ-чиновника: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская топ-спортсменка объяснила, почему ездит на турниры в Россию

четверг, 18 июля 2019, 20:55
переглянути новину українською

Лучшая шахматистка Украины Анна Музычук рассказала, почему она и ее сестра Мария участвуют в турнирах, которые проходят в России.

Слова Музычук приводит 24tv.ua.

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации - россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем", - сказала Музычук.

Также украинка сообщила, что в случае отказа от участия в турнирах на территории агрессора, ей и сестре придется завершить шахматную карьеру.

"Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру", - добавила Музычук.

29-летняя Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. В данный момент она занимает третье место в мировом рейтинге, имея в активе 2564 балла. 26-летняя Мария Музычук также становилась победительницей чемпионатов мира и Европы. В рейтинге ФИДЕ она находится на шестой позиции, набрав 2545 баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский шахматист выиграл престижный турнир.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: