Украинская топ-спортсменка объяснила, почему ездит на турниры в Россию

Лучшая шахматистка Украины Анна Музычук рассказала, почему она и ее сестра Мария участвуют в турнирах, которые проходят в России.

Слова Музычук приводит 24tv.ua.

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации - россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем", - сказала Музычук.

Также украинка сообщила, что в случае отказа от участия в турнирах на территории агрессора, ей и сестре придется завершить шахматную карьеру.

"Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру", - добавила Музычук.

29-летняя Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. В данный момент она занимает третье место в мировом рейтинге, имея в активе 2564 балла. 26-летняя Мария Музычук также становилась победительницей чемпионатов мира и Европы. В рейтинге ФИДЕ она находится на шестой позиции, набрав 2545 баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский шахматист выиграл престижный турнир.