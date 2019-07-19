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Названа дата старта чемпионата Украины по футболу

пятница, 19 июля 2019, 18:45
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Стали известны даты и время проведения первых двух туров чемпионата Украины по футболу в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Чемпионат откроет матч между "Ворсклой" и "Зарей". Встреча состоится в Полтаве 28 июля.

Полностью расписание 1 и 2 туров чемпионата Украины выглядит так:

1-й тур

28 июля

"Ворскла" – "Заря" 14:00

30 июля

"Десна" – "Львов" 19:00

"Колос" – "Мариуполь" 19:00

31 июля

"Александрия" – "Шахтер" 19:00

"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00

"Карпаты" – "Динамо" 19:30

2-й тур

3 августа

"Мариуполь" – "Александрия" 17:00

"Львов" – "Динамо" 19:30

"Десна" – "Ворскла" 19:30

4 августа

"Олимпик" – "Колос" 17:00

"Заря" – "Днепр-1" 19:30

"Шахтер" – "Карпаты" 19:30

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат Украины может расколоться на 2 турнира.

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