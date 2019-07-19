Названа дата старта чемпионата Украины по футболу

Стали известны даты и время проведения первых двух туров чемпионата Украины по футболу в сезоне-2019/20.
Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Чемпионат откроет матч между "Ворсклой" и "Зарей". Встреча состоится в Полтаве 28 июля.
Полностью расписание 1 и 2 туров чемпионата Украины выглядит так:
1-й тур
28 июля
"Ворскла" – "Заря" 14:00
30 июля
"Десна" – "Львов" 19:00
"Колос" – "Мариуполь" 19:00
31 июля
"Александрия" – "Шахтер" 19:00
"Днепр-1" – "Олимпик" 19:00
"Карпаты" – "Динамо" 19:30
2-й тур
3 августа
"Мариуполь" – "Александрия" 17:00
"Львов" – "Динамо" 19:30
"Десна" – "Ворскла" 19:30
4 августа
"Олимпик" – "Колос" 17:00
"Заря" – "Днепр-1" 19:30
"Шахтер" – "Карпаты" 19:30
Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат Украины может расколоться на 2 турнира.