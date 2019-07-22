Что известно о сопернике "Динамо" в Лиге чемпионов

Соперником киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2019/20 стал бельгийский "Брюгге".

"Брюгге" по прозвищу "черно-синие" был основан в 1891 году. Клуб располагается в одноименном городе и играет на стадионе "Ян Брейдел", вместимость которого составляет 29 472 зрителя.

"Брюгге" 15 раз становился чемпионом Бельгии и уступает по количеству титулов только брюссельскому "Андерлехту" (34). Также в активе клуба 11 Кубков Бельгии и 15 Суперкубков страны.

Первый шанс выиграть европейский трофей клуб получил в сезоне-1975/76. Тогда "Брюгге" дошел до финала Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы), но проиграл "Ливерпулю" (2:3, 1:1). Лучшим результатом в истории клуба в еврокубках является выход в финал Кубка чемпионов (прообраз нынешней Лиги чемпионов. - Прим. "Апострофа") в сезоне-1977/78. Тогда бельгийцы на пути к финалу обыграли таких грандов, как "Атлетико" и "Ювентус". Однако, в решающем поединке "Брюгге" уступил все тому же "Ливерпулю" со счетом 0:1.

В прошлом сезоне "Брюгге" занял второе место в чемпионате Бельгии, на два очка отстав от чемпиона "Генка". Лучшими бомбардирами клуба в чемпионате стали полузащитник Ханс Ванакен (14 голов) и нападающий Уэсли (13). Впрочем, Уэсли уже покинул клуб, перейдя в "Астон Виллу" за 25 миллионов евро.

В межсезонье главным трансфером "Брюгге" стала покупка нигерийского нападающего Давида Окереке за восемь миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 12 результативных передач, выступая за клуб итальянской серии В "Специю".

Ранее "Апостроф" публиковал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.