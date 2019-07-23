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Украина в сверхдраматичном поединке уступила Франции в финале чемпионата мира

вторник, 23 июля 2019, 08:16
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В финале чемпионата мира по фехтованию в командных соревнованиях шпажистов среди мужчин сборная Украины уступила Франции.

Соперник нашей команды считался безоговорочным фаворитом турнира. Но все же украинцы смогли дать самый настоящий бой именитому сопернику. Начало поединка осталось за французами, однако нашим соотечественникам удалось выровнять ситуацию. К финальной схватке команды подошли с ничейным счетом 35:35. Однако в решающем поединке Анатолий Герей ничего не смог противопоставить трехкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Яннику Борелю. В итоге победа осталась за французами - 45:37.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021.

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