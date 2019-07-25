Будучность - Заря: стартовые составы

Стали известны стартовые составы черногорской "Будучности" и луганской "Зари" на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 25 июля, в Подгорице на стадионе "Градски".

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

"Будучность": Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич, Миркович, Стоилькович, Бакич, Божович, Перович, Мийич.

Запасные: Радович, Роганович, Раичкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Громов, Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Лунев, Абу-Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

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