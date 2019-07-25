Где смотреть онлайн Будучность - Заря: расписание трансляций

25 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между черногорской "Будучность" и луганской "Зарей". Встреча состоится на стадионе "Градски" в Подгорице. Обслуживать игру будет итальянский арбитр Массимилиано Иррати.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Прямую трансляцию матча "Будучность" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "УНИАН".

Между собой будущие соперники еще ни разу в своей истории не встречались.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, в минувшем сезоне "Заря" заняла пятое место в чемпионате Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси понес наказание за неподобающие слова в адрес футбольных чиновников.