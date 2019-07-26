Донецкий футбольный клуб подписал 6 новичков

Донецкий "Олимпик" на своем официальном сайте объявил о подписании сразу шести новых футболистов.

Так, команду пополнили голкипер Герман Пеньков (Украина, 25 лет), защитники Иван Трубочкин (Украина, 26 лет) и Алию Ауду Абубакар (Нигерия, 23 года), полузащитники Луиз Фернандо, Фабиньо (оба - Бразилия, обоим - по 23 года) и Тарас Завийский (Украина, 24 года).

Футболисты уже определились с игровыми номерами в "Олимпике". Пеньков будет играть под 71-м номером, Трубочкин - под 3-м, Абубакар - под 18-м, Фернандо - под 14-м, Фабиньо - под 70-м, а Завийский - под 9-м.

Интересно, что Абубакар в составе сборной Нигерии U17 становился чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе приняли революционное решение.