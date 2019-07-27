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Украинский боксер одержал победу впечатляющим нокаутом: опубликовано видео

суббота, 27 июля 2019, 12:30
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Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий одержал победу над зимбабвийцем Винсентом Музири. Поединок состоялся в ЮАР в рамках вечера бокса.

Бой завершился уже в первом раунде. Украинец провел мощный правый боковой в голову соперника, отчего тот на протяжении некоторого времени не мог прийти в себя. Рефери остановил бой, зафиксировав победу нокаутом.

28-летний Шевадзуцкий является уроженцем Кривого Рога. Бой с Музири стал для него вторым на профессиональном ринге. В обоих боях украинец одержал досрочные победы нокаутом. Ранее он победил южноафриканского боксера Викуса Людека, отправив его в нокаут в первом раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию.

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