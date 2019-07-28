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Американский "Танк" жестко нокаутировал соперника: видео

воскресенье, 28 июля 2019, 07:44
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В воскресенье, 28 июля, чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис одержал победу над панамцем Рикардо Нуньесем и защитил свой титул. Бой состоялся в Балтиморе (США).

Бой продлился всего 2 раунда. Во второй трехминутке рефери решил остановить бой после того, как Нуньес, все еще стоя на ногах, перестал отвечать на жесткие атаки Дэвиса.

Для Дэвиса по прозвищу "Танк" эта победа стала 22-й в 22-х боях на профессиональном ринге. Нуньес потерпел третье поражение в 24 поединках.

Напомним, Дэвис называется одним из потенциальных будущих соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко оценил свои шансы в гипотетическом поединке с обидчиком Кличко.

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