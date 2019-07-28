RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Спорт

Новости

28 июля

11:33
​Цените свободу: сеть взбудоражило меткое сравнение Украины и России
11:30
На митинге в Москве скандировали знаменитую кричалку о Путине: видео и реакция сети
11:21
В Англии известный футболист получил ужасную травму: видео
11:20
Почистил кассу и пожал руку: дерзкий вор в Киеве попал на видео
10:51
Бесконечный кошмар: сеть возмутил беспредел оккупантов в Крыму, фото
10:40
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины
10:15
Украинские военные показали, как будут уничтожать врага: мощные фото
10:05
Вызывайте санитаров: сеть повеселило видео с неадекватным боевиком ДНР
09:55
В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
09:51
В России самолет рухнул в реку, погибли люди: фото и видео с места ЧП
09:24
США высоко оценили работу МВД Украины по обеспечению прозрачных и демократических выборов
09:24
​Выгружают лопатами: появились фото и видео нашествия медуз в Азовском море
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Англии известный футболист получил ужасную травму: видео

воскресенье, 28 июля 2019, 11:21
переглянути новину українською

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Сток Сити" Райан Шоукросс получил страшную травму в товарищеском матче с "Лестер Сити".

На 39-й минуте игры при счете 0:0 31-летний футболист в абсолютно безобидной ситуации сломал левую лодыжку. Он неудачно сыграл в подкате, стараясь достать мяч, который уходил за пределы футбольного поля.

Лишь на 45+1-й минуте Шоукросса заменил Лайам Линдсей. Сама встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лестер Сити".

Шоукросс также выступал за "Манчестер Юнайтед" и бельгийский "Антверпен". В составе национальной сборной Англии защитник сыграл один матч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в английском футболе случился грандиозный допинговый скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: