В Англии известный футболист получил ужасную травму: видео

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Сток Сити" Райан Шоукросс получил страшную травму в товарищеском матче с "Лестер Сити".

На 39-й минуте игры при счете 0:0 31-летний футболист в абсолютно безобидной ситуации сломал левую лодыжку. Он неудачно сыграл в подкате, стараясь достать мяч, который уходил за пределы футбольного поля.

Лишь на 45+1-й минуте Шоукросса заменил Лайам Линдсей. Сама встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лестер Сити".

Шоукросс также выступал за "Манчестер Юнайтед" и бельгийский "Антверпен". В составе национальной сборной Англии защитник сыграл один матч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в английском футболе случился грандиозный допинговый скандал.