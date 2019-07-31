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Карпаты - Динамо: стартовые составы

среда, 31 июля 2019, 18:59
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Стали известны стартовые составы львовских "Карпат" и киевского "Динамо" на матч 1-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 31 июля.

КАРПАТЫ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Карпаты: Пидкивка, Вакуленко, Ковтун, Мартинс, Вербный, Войкович, Якимец, Клец, Ди Франко, Гуцуляк, Карпенко

Запасные: Кудрик, Прце, Лейоус, Харжевский, Козак, Ременюк, Толочко

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Пиварич, Кадири, Сидорчук, Цыганков, Де Пена

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Помогать ему будут судьи на линиях Владимир Жарый и Ярослав Трехлеб. Резервный рефери - Александр Амельченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

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