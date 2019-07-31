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Украинский боксер сразится за титул чемпиона мира с титулованным мексиканцем: названы вероятные дата и место боя

среда, 31 июля 2019, 12:30
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Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой в среднем весе с мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

По данным источника, поединок состоится 26 октября на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США). На кону в этом бою будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA, которые принадлежат Альваресу.

29-летний Альварес за свою карьеру провел 55 боев. Мексиканец одержал 52 победы (35 - нокаутом), потерпел два поражения и один поединок завершился вничью. 33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер одержал блестящую победу в Голливуде.

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