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Вылет ПСВ и новая победа Реброва: результаты матчей Лиги чемпионов 30 июля

среда, 31 июля 2019, 09:37
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30 июля завершились несколько ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит выделить успех венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров. Также сенсационно вылетел из турнира голландский ПСВ, по сумме двух встреч уступивший швейцарскому "Базелю".

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – ЧФР Румыния - 2:2 (1:2) - первый матч - 0:1

Голы: Блэкмэн (15), Коэн (48) - Кулио (18, с пенальти), Рондон (42)

"Нымме Калью" Эстония – "Селтик" Шотландия - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:5

Голы: Кулинич (10, автогол), Швед (90)

АПОЭЛ Кипр – "Сутьеска" Черногория - 3:0 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: Павлович (13, 24, 66)

"Базель" Швейцария – ПСВ Нидерланды - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:3

Голы: Джюмарт (8), ван Волфсвинкел (68) - Брума (23)

"Валлетта" Мальта – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:0) - первый матч - 1:3

Голы: Фонтанелла (27, с пенальти) - Нген (59)

"Динамо" Загреб Хорватия – "Сабуртало" Грузия - 3:0 (0:0) - первый матч - 2:0

Голы: Оршич (76), Петкович (88), Ольмо (90)

"Олимпиакос" Греция – "Виктория Пльзень" Чехия - 4:0 (0:0) - первый матч - 0:0

Голы: Гильерме (51), Герреро (70), Ржезник (73, автогол), Рубен Семеду (82)

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