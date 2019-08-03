Где смотреть онлайн Боруссия Д - Бавария: расписание трансляций

В субботу, 3 августа, состоится матч Суперкубка Германии между дортмундской "Боруссией" и чемпионом страны мюнхенской "Баварией". Игра пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало встречи в 21:30.

Прямая трансляция противостояния между дортмундским и мюнхенским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1" и российском телеканале "Матч Футбол 3".

Между собой команды провели в общей сложности 67 матчей. 31 победу в этих встречах одержала "Бавария". "Боруссия" выиграла 18 игр при 18 ничьих. Разница мячей 119-74 в пользу действующего чемпиона Германии.

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