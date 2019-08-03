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Где смотреть онлайн Львов - Динамо: расписание трансляций

суббота, 03 августа 2019, 09:05
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В субботу, 3 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и киевским "Динамо". Игра пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

ЛЬВОВ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между львовским и киевским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

Между собой команды провели в общей сложности 6 матчей. 5 из этих встреч завершились победами "Динамо". "Львов" выиграл только одну игру. Разница мячей 6-2 в пользу киевлян.

Сезон-2019/20 в чемпионате Украины "Динамо" начало с победы в том же Львове над "Карпатами" (2:0). "Львов" тоже в гостях обыграл "Десну" (2:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы.

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