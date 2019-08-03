Известный боксер покончил жизнь самоубийством

Польский боксер Давид Костецки совершил самоубийство в возрасте 38 лет, находясь в тюрьме.

Об этом сообщает Polsat Sport.

По данным источника, тело Костецки обнаружили сокамерники, которые сразу вызвали медицинский персонал, но помочь боксеру было уже нельзя. Для поляка это был уже пятый тюремный срок в жизни. Он отбывал пятилетнее наказание за организацию преступной группировки. До выхода на свободу поляку оставалось два года. Ранее он сидел за сутенерство, махинации с угнанными автомобилями, а также другие преступления.

Будучи боксером Костецки провел 41 бой на профессиональном ринге и одержал 39 побед. Поляк выступал в полутяжелом весе и становился чемпионом по версиям WBF и IBC, выигрывал титулы WBC Baltic и WBA Inter-Continental.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный хоккеист покончил жизнь самоубийством.