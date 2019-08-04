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Ливерпуль - Манчестер Сити: стартовые составы

воскресенье, 04 августа 2019, 16:02
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Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на матч за Суперкубок Англии, который состоится сегодня, 4 августа.

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг.

Матч обслужит арбитр Мартин Аткинсон.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Ливерпуле завершилась вничью (0:0), во второй встрече в Манчестере сильнее оказались хозяева (2:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" опозорился в товарищеском матче с итальянцами.

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