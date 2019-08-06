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Английский клуб объявил о самом неожиданном трансфере года: фото

вторник, 06 августа 2019, 18:54
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Английский "Дерби Каунти" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйном Руни.

Соглашение с 33-летним футболистом было подписано сроком на 1,5 года с возможностью продления его еще на 12 месяцев. В новой команде Руни будет исполнять роль играющего тренера и выступать под 32-м номером.

Контракт нападающего с "Дерби Каунти" вступит в силу с января 2020 года, когда у игрока истечет срок действия соглашения с его нынешним клубом - "Ди Си Юнайтед".

Напомним, за "Манчестер Юнайтед" Руни выступал в период с 2004 по 2017 год. За это время с командой он выиграл 16 трофеев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ отдает топ-футболиста в хорошие руки.

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