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Брюгге - Динамо: стартовые составы

вторник, 06 августа 2019, 20:24
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Стали известны стартовые составы бельгийского "Брюгге" и киевского "Динамо" на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 6 августа, на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

"Брюгге": Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Риц, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Деннис.
Запасные: Хорват, Шинтон, Мехеле, Кулс, Влиетинк, Шрюйверс, Амрабат, Опенда, Воссен.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кедзера, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Караваев, Вербич, Беседин.
Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль.

Матч обслужит арбитр из Испании Хавьер Эстрада Фернандес.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее между собой команды не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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