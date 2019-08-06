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Российский клуб вляпался в громкий скандал с известным футболистом
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Российский клуб вляпался в громкий скандал с известным футболистом

вторник, 06 августа 2019, 19:42
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Российский "Зенит" попал в громкий скандал со своим звездным новичком Малкомом.

Об этом сообщает The Independent.

Так, 22- летний футболист спустя всего несколько дней после перехода в петербургский клуб уже задумывается над тем, чтобы покинуть команду. Причиной этому послужила реакция на трансфер бразильца со стороны фанатов "Зенита", которые на игре 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" вывесили баннер с протестом против покупки темнокожего игрока. Ранее на сайте фанатов клуба появился пост с объяснением, почему они выступают против подписания темнокожих футболистов.

Напомним, "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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