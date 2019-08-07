Бразильский клуб устроил яркое шоу на презентации легенды футбола: видео

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес перешел в "Сан-Паулу".

Клуб устроил яркое шоу на презентации футболиста. На мероприятии был устроен феерверк и световое шоу. Футболку с 10-м номером Алвесу вручил другой не менее легендарный футболист Кака. В ходе презентации Алвес встал на колени и поцеловал огромную эмблему клуба.

36-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою клубную карьеру он выиграл 40 трофеев. Бразилец девять раз становился чемпионом страны (Испании – 6 раз, Франции - 2, Италии – 1), 7 раз выигрывал национальные Кубки (Испании – 5, Франции - 1, Италии - 1), 7 раз - национальные Суперкубки (Испании - 5, Франции - 2), однажды - Кубок лиги (Франция), трижды становился победителем Лиги чемпионов (с "Барселоной"), дважды - Кубка УЕФА (с "Севильей"), четырежды брал Суперкубок УЕФА, а также выиграл три чемпионата мира среди клубов.

В составе сборной Бразилии Алвес выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.