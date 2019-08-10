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Динамо - Шахтер: стартовые составы

суббота, 10 августа 2019, 16:08
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Стали известны составы на матч 3-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук (к), де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригес.

Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андиевский, Шабанов.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон (к), Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пихаленок, Хочолава, Маркос Антонио, Денттиньо, Тете, Бланко-Лещук.

Игра начнется в 17:00.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.

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