Украинская теннисистка обыграла мировую легенду на супертурнире в США

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче первого круга престижного хардового турнира в Цинциннати (США) обыграла бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания).

Встреча для нашей соотечественницы сложилась достаточно непросто. Датчанка взяла первую же подачу Ястремской. Но нашей соотечественнице удалось быстро выйти вперед - 4:1. Тем не менее, Возняцки смогла выровнять положение - 4:4. Решающим в первой партии стал 10-й гейм, когда Ястремской удалось сделать еще один брейк.

Во втором сете соперницы взяли по две подачи одна одной и вровень подошли к решающему 10-му гейму. Ястремская выиграла три первых розыгрыша на подаче Возняцки и получила три матч-бола. Использовала она второй из них.

Турнир WTA. Цинциннати (США). Первый круг.

Ястремская (Украина) - Возняцки (Дания) - 2:0 (6:4, 6:4).

В следующем круге Ястремская сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины уверенно обыграла титулованную соперницу на престижном турнире.