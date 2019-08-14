Ливерпуль - Челси: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится 14 августа на "Водафон Арене" в Стамбуле.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Педро, Жиру.

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" обыграл в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" (2:0), а "Челси" выиграл у "Арсенала" (4:1) в финале Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 1-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Норвич Сити" со счетом 4:1.