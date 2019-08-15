АЗ Алкмар - Мариуполь: стартовые составы

Стали известны стартовые составы голландского "АЗ Алкмар" и украинского "Мариуполя" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 15 августа.

АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

АЗ Алкмар: Бизот, Свенссон, Влаар, Ауэян, Мидтше, Стенгс, Коопмейнерс, Боаду, Идрисси, Вейндал, Вейтен.

Запасные: де Бур, Хацидиакос, Дрейф, Йонсен, Класи, Сугавара, Гудмундссон.

Мариуполь: Худжамов, Быков, Яворский, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Танковский, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Вакула.

Запасные: Гальчук, Дава, Топалов, Тищенко, Кащук, Чех, Корниенко.

Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Помогать ему будут судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче "АЗ Алкмар" и "Мариуполь" сыграли вничью.