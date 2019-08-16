RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из лидеров "Динамо" проиграл колоссальную сумму на ставках: подробности

пятница, 16 августа 2019, 18:22
переглянути новину українською

Один из лидеров киевского "Динамо", хавбек национальной сборной Украины Денис Гармаш проиграл внушительную сумму на ставках на спортивные события.

Об этом 16 августа сообщил украинский журналист Константин Андриюк. При этом он не стал уточнять сумму, которую футболист проиграл.

"У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад на ставках, на тотализаторе проиграл колоссальную сумму. Количество нулей в этой сумме - шесть. Валюту не буду называть", – сказал Андриюк.

Сам Гармаш пока никак не отреагировал на заявление Андриюка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифицировал троих украинских футбольных арбитров и одного футболиста за участие в договорных матчах.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

Заря - ЦСКА - 1:0 Хроника матча, видео гола

У Михайличенко есть время до зимы: как вывести "Динамо" из глубокого кризиса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: