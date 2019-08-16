Один из лидеров "Динамо" проиграл колоссальную сумму на ставках: подробности

Один из лидеров киевского "Динамо", хавбек национальной сборной Украины Денис Гармаш проиграл внушительную сумму на ставках на спортивные события.

Об этом 16 августа сообщил украинский журналист Константин Андриюк. При этом он не стал уточнять сумму, которую футболист проиграл.

"У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад на ставках, на тотализаторе проиграл колоссальную сумму. Количество нулей в этой сумме - шесть. Валюту не буду называть", – сказал Андриюк.

Сам Гармаш пока никак не отреагировал на заявление Андриюка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифицировал троих украинских футбольных арбитров и одного футболиста за участие в договорных матчах.