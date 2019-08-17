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Немецкий топ-клуб объявил о предстоящем трансфере одного из лидеров сборной Бразилии

суббота, 17 августа 2019, 10:45
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Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо перейдет в "Баварию".

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Бавария" арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа. В ближайшее время футболист прибудет в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.

"Я могу подтвердить, что мы достигли соглашения с "Барселоной" и самим игроком", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля". Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. За следующие 1,5 года каталонцы выплатили английскому клубу еще 25 миллионов в качестве бонусов. В составе "Барселоны" 27-летний хавбек провел 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Коутиньо вызывается в сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды он провел 55 матчей и забил 16 мячей. Нынешним летом хавбек в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Южной Америки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" не могла победить на старте Бундеслиги.

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