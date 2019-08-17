Ярмоленко помог "молотобойцам" набрать первое очко в АПЛ: видео

В матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, на выезде сыграл вничью с "Брайтоном".

Гости открыли счет на 61-й минуте. Лансини вывел Чичарито один на один с голкипером хозяев и мексиканец того переиграл. Но уже через четыре минуты "Брайтон" счет сравнял. Троссард пробил с линии штрафной и попал точно в угол ворот "Вест Хэма".

Ярмолено появился на поле на 77-й минуте. Украинец заменил Форнальса и помог своей команде отстоять ничью. Для "Вест Хэма" это очко стало первым в чемпионате. Лондонская команда расположилась на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Брайтон" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Чичарито, 61; Троссард, 65.

"Брайтон": Райан, Берн, Даффи, Данк, Монтойя, Проппер, Марч, Стивенс, Гросс (Мопе, 67), Троссард (Муй, 85), Мюррей (Андоне, 74).

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Диоп, Райс, Снодграсс, Лансини, Уилшер (Антонио, 46), Форнальс (Ярмоленко, 77), Чичарито (Санчес, 83).

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