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Другие еще хуже: Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток на планете

понедельник, 19 августа 2019, 16:37
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Сегодня, 19 августа, был опубликован обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась в нем сразу на две позиции - с 7-го на 5-е место. Этого прогресса наша соотечественница добилась, несмотря на не лучшие выступления в последнее время. Однако ее ближайшие конкурентки в лице Кики Бертенс (Нидерланды) и Петры Квитовой выступили в этот период еще хуже.

Улучшить свои позиции в рейтинге удалось еще одной украинке - Анастасия Зарицкая поднялась с 212-го на 209-е место. Остальные наши соотечественницы из топ-250 либо ухудшили позиции, либо остались на прежних местах.

Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему сохраняет японка Наоми Осака. Австралийка Эшли Барти занимает второе место. Чешка Каролина Плишкова - третья.

Рейтинг WTA

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6601.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743.
5 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4492.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4485.
7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4400.
8 (8). Серена Уильямс (США) - 3935.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3320.
10 (18). Мэдисон Киз (США) - 3267.

...

33 (32). Даяна Ястремская (Украина) - 1730...
40 (35). Леся Цуренко (Украина) - 1337...
74 (73). Катерина Козлова (Украина) - 821...
127 (127). Катарина Завацкая (Украина) - 488...
134 (133). Ангелина Калинина (Украина) - 460...
209 (212). Анастасия Зарицкая (Украина) - 275...
234 (230). Дарья Лопатецкая (Украина) - 254

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина рассказала эксклюзивные подробности знакомства с бойфрендом.

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