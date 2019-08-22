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Французский топ-клуб может пригласить "Особенного" тренера

четверг, 22 августа 2019, 15:12
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Французский ПСЖ проявляет интерес к португальскому тренеру Жозе Моуринью.

Об этом сообщает журналист портала Goal.com Робин Байрнер в своем Twitter.

По данным источника, руководство парижского клуба недовольно результатами команды под руководством нынешнего наставника Томаса Тухеля и рассматривает вариант с приглашением португальца. В этом сезоне ПСЖ стартовал в чемпионате Франции с победы над "Нимом" (3:0), но затем потерпел поражение от "Ренна" (1:2). Кроме того, клуб неудачно провел концовку прошлого сезона, проиграв "Ренну" в финале Кубка Франции.

56-летний Моуринью по прозвищу "Особенный" в данный момент является безработным. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ отдает топ-футболиста в хорошие руки.

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