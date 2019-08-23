Девушка звездного украинского футболиста опубликовала соблазнительное фото

Девушка футболиста сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан порадовала своих подписчиков новой фотографией, на которой показала стройные ножки.

В социальной сети Instagram известная украинская журналистка опубликовала фотографию из заведения, название которого она не указала. В геолокации Седан подписала, что находится в Радомышле. Именно оттуда родом Зинченко.

Как известно, Седан недавно переехала к своему возлюбленному в Англию.

Напомним, что Зинченко не оставил без внимания слова футбольного эксперта Виктора Леоненко о том, что он незаслуженно получил медаль чемпиона Англии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Зинченко уничтожила команду Ярмоленко на старте чемпионата Англии.