Жеребьевка US Open: украинки узнали соперниц

26 августа будут сыграны первые матчи основной сетки последнего турнира из серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (US Open).

Украинские теннисистки уже узнали своих соперниц на турнире.

Так, лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина сыграет с обладательницей wild card - американкой Уитни Осигве. Даяна Ястремская в стартовом матче сыграет со 105-й ракеткой мира - румынкой Моникой Никулеску. Третья ракетка Украины Леся Цуренко будет играть против немки Моны Бартель, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA.

Еще одна представительница нашей страны - Катерина Козлова - имени своей соперницы пока не знает. В первом круге она сыграет против одной из победительниц квалификации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская чемпионка Уимблдона сделала неожиданное заявление после исторической победы.