Днепр-1 - Львов - 2:3 видео матча

В матче 5-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" проиграл "Львову". Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" видео матча "Днепр-1" - "Львов".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 5 тур

ДНЕПР-1 - ФК ЛЬВОВ - 2:3 (0:1)

Голы: Полевой (56), Кулиш (67) - Ренан (34), Пернамбуко (52), Рожерио Шина (89, с пенальти)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов (Романюк, 46), Полевой, Гуйе, Логинов, Булеца, Батагов, Коркишко (Назаренко, 61), Загальский (Когут, 46), Чичиков, Кулиш.

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Гончар, Квасный, Братков, Мартан, Педро Витор (Алваро, 46), Приймак, Пернамбуко (Висенте, 72), Ренан Абнер (Богунов, 54), Рожерио Шина.

Предупреждения: Чичиков (4), Гончар (11), Рожерио Шина (39), Борзенко (59), Гуйе (64), Полевой (73).

Удаление: Гуйе (87).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре чемпионата Украины "Львов" проиграл "Шахтеру".