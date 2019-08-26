Зинченко провел выдающийся матч в Англии: опубликовано видео

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел выдающийся матч в чемпионате Англии против "Борнмута".

Встреча завершилась победой команды нашего соотечественника со счетом 3:1. Сам Зинченко, согласно данным Squawka Football, создал за матч пять голевых моментов. Этот показатель стал лучшим в матче среди всех игроков. При этом украинец создал больше голевых моментов, нежели вся команда соперника.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

3-й тур

"БОРНМУТ" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ" - 1:3

Голы: Агуэро, 15; Стерлинг, 43; Х. Уилсон, 45+3; Агуэро, 64.

"Борнмут": Рэмсдейл, Смит (Айб, 68), Мифем, С. Кук, Аке, Дэниелс (Х. Уилсон, 36), Кинг, Лерма, Биллинг, Фрейзер, К. Уилсон (Соланке, 69).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Канселу, 90), Отаменди, Ляпорт, Зинченко, де Брюйне, Гюндоган (Родри, 58), Д. Силва, Б. Силва (Марез, 79), Агуэро, Стерлинг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский ударно дебютировал за "Аталанту" в чемпионате Италии.