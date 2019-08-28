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Свитолина - Уильямс: онлайн видео трансляция

среда, 28 августа 2019, 11:15
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28 августа в поединке 2-го круга US Open сыграют украинская теннисистка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Свитолина - Уильямс.

Начало встречи ориентировочно в 20:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее Свитолина и Уильямс провели между собой три поединка. Две победы в активе украинки, один раз сильнее была американка.

Лучшим достижением 24-летней Свитолины на US Open является выход в 4-й круг в 2017 и 2018 годах. В данный момент она занимает пятое место в рейтинге WTA.

39-летняя Уильямс становилась победительницей US Open в 2000 и 2001 годах. Сейчас она находится на 52-м месте в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м круге US Open Свитолина обыграла Уитни Осигве.

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