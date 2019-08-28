Свитолина расправилась с легендарной теннисисткой на US Open: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла легендарную американку Винус Уильямс в матче 1/32 финала US Open.

Встреча продлилась 1 час и 53 минуты. Украинка взяла первую же подачу соперницы. В седьмом гейме она сделала еще один брейк, однако следом отдала свою подачу. Тем не менее, наша соотечественница смогла удержать преимущество и выиграть сет.

Начало второй партии украинка провалила - она проиграла три первых гейма. Однако после этого Свитолина переломила ход матча и довела встречу до итоговой победы.

Свитолина - В. Уильямс - 2:0 (6:4, 6:4)

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина понесла незапланированную потерю на US Open.